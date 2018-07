Anzeige

Ketsch.„Witwen in Deutschland sind abgesichert, haben einen gesellschaftlichen Status“, sagt Dorcas Ogombe. Stirbt in Afrika der Mann, steht die Frau vollkommen allein und unversorgt da, wird oft aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Über dieses Schicksal und ihre Initiative „Dorcas Vision“, ein Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe, berichtete sie in Worten und Bildern beim Museumssonntag im Heimatmuseum.

Wegen ihres Berufes ist die Kenianerin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, vor eineinhalb Jahren mit der Vorsitzenden des Heimat- und Kulturkreises, Ingrid Blem, zusammengekommen – Dorcas Ogombe ist Krankenschwester und arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst in Ketsch. Blem unterstützt die Projekte von „Dorcas Vision“ indem sie bei Materialsammlungen hilft oder, wie derzeit, der 39-Jährigen die Chance einräumt ein breites Publikum anzusprechen.

Biblische Namenspatronin

Die zweifache Mutter erzählt von ihrem Glauben an Gott und der Überraschung, als sie ihren Namen in der Bibel fand. Dort trägt ihn eine Frau, die Kontakt zu Witwen hielt, starb und Dank Petrus wieder ins Leben zurückkehrte, weil die Witwen sehr um sie trauerten. „Mein Name Dorcas ist die griechische Namensvari-ante von Tabitha, dem biblischen Frauennamen“ – das war ein Zeichen für die engagierte Frau den richtigen Weg einzuschlagen: „Mein Herz brennt für die Witwen und armen Leute in meiner Heimat.“