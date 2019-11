Peter Hauk: Nein, die Macht habe ich nicht

Ketsch.Heinz Eppel vom Umweltstammtisch Ketsch hat sich in das Thema des geplanten Kies- und Sandabbaus im Gewann Entenpfuhl (wir berichteten mehrfach) vielleicht so tief eingearbeitet wie kein Zweiter. Er will verhindern, dass 42 Hektar Wald einem Kieswerk der Firma Heinrich Krieger KG aus Neckarsteinach weichen müssen. Dafür glüht er. „Sie haben gesagt, Sie wollen Millionen für die Aufforstung des

...