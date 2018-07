Anzeige

Der Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat, Gerhard Jungmann, berichtete über die Erfolge, Rückschläge und Arbeiten der Genossen im Rat der Gemeinde. Großes Interesse fand dabei die bauliche Entwicklung der Schwetzinger Straße. Um genaue Informationen zu erhalten, wurde die Fraktion von den Mitgliedern beauftragt, unter anderem Einsicht in den genauen Bauzeitplan zu beantragen.

Rückschlag bei Forderungen

Als Rückschlag wertet er die vergebliche Forderung, die gemeindeeigenen Grundstücke im Wohngebiet „Fünfvierteläckel“ zu sozial günstigeren Preisen anzubieten. Es wurde bedauert, dass die SPD von den anderen Fraktionen überstimmt wurde und so diese Grundstücke zu Höchstpreisen veräußert wurden.

Ein weitererwichtiger Punkt der Versammlung war die Wahl der Delegierten für die Kreiskonferenz zur Europawahl in Edingen-Neckarhausen. Vorsitzender Rebmann wurde ebenso einstimmig wie Moses Ruppert mit dem Auftrag des Ortsvereins versehen, diesen in dort zu vertreten.

Für was die SPD in Zukunft eintritt, wurde am Abend so formuliert: „Wir stehen für ein offenes, mutiges und lebenswertes Ketsch“. zg

Mittwoch, 04.07.2018