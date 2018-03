Anzeige

Ketsch.Der Pfadfinderstamm „Don Bosco“ und der Verein „Sonnenernte“ nehmen regelmäßig am zweiten und vierten Samstag eines Monats am Papiercontainer im Bauhof sauberes Papier und Kartonagen zur hochwertigen Wiederverwertung entgegen.

Mit den „Ökobilanzen für grafische Papiere“ hat das Umweltbundesamt den wissenschaftlichen Beweis erbracht: „Ein höherer Altpapieranteil bedeutet mehr Umweltschutz.“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nächster Abgabetermin ist der morgige Samstag. Außerdem wird am 10. März, sowie am 24. März gesammelt. Die Organisatoren bitten, keine Fremdstoffe wie Styropor oder Kunststoffe anzuliefern. Außerdem sollten die Sammelbehälter nicht zu schwer sein und Kartons bitte möglichst bereits zu Hause flach gefaltet werden. zg