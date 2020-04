Pflanzen für ehrliche Kunden

Ketsch.Kreativität ist etwas, was im eigentlichen Sinne das Handwerkszeug eines jeden Floristen ist, wenn bunte Blumengebinde entstehen. Wer in diesen Tagen zudem Kreativität in anderen Bereichen entwickelt, sei es in der Ideenfindung wie die Ware zum Kunden kommt, der kann zumindest einen Teil der Umsatzeinbußen, die in der Corona-Krise dem Einzelhandel zusetzen, kompensieren. So wie die Inhaberin des Blumengeschäfts in der Schillerstraße.

„Die Idee mit dem Straßenverkauf kommt gut bei den Kunden an. Natürlich kann man bei uns auch einen Blumenlieferservice nutzen, doch viele Kunden wählen gerne den Strauß, der vielleicht zum Geburtstag verschenkt werden soll, selbst aus“, erklärt Birgit Eppel, die Inhaberin des Blumengeschäfts in der Schillerstaße. Dort sind vor dem Geschäft einige farbenfrohe Blumensträuße drapiert, alle versehen mit einem Kuvert, auf dem der jeweilige Verkaufspreis zu lesen ist. Auf Vertrauensbasis darf man sich ‚bedienen’ und anschließend das Geld im Kuvert in den Briefkasten werfen. Wenn die Sträuße verkauft sind, werden neue gebunden, so dass frische Blumengrüße für alle Kunden dauerhaft zur Verfügung stehen. „Vor ungefähr einer Woche haben wir mit dem Verkauf auf diese Art begonnen und ich war von Anfang an überzeugt, dass die Kunden ehrlich sind und heute kann ich sagen: Ich habe mich nicht getäuscht! Im Gegenteil, oft befindet sich im Kuvert sogar ein kleines zusätzliches Trinkgeld.

Freude in Zeiten der Krise

Bisher wurde noch kein Blumenstrauß ohne Bezahlung mitgenommen“, freut sich die Floristin. Auf dem Großmarkt seien aktuell alle Blumensorten erhältlich, allerdings nicht in gewohnten Umfang, berichtet Eppel weiter, aber entsprechend der reduzierten Nachfrage sei dies kein Problem. „Natürlich gleicht ein solcher Straßenverkauf bei Weitem nicht aus, was wir zu normalen Zeiten im Laden mit Beratung verkaufen würden und wir hoffen sehr, dass wir bald wieder öffnen dürfen. Aber wir möchten ein Zeichen setzen, dass wir auch in diesen Zeiten für unsere Kunden da sind und wir bleiben so in gewisser Form in Kontakt“, erläutert Birgit Eppel weiter. Blumen machen den Menschen Freude, und gerade in Krisenzeiten sind Botschaften der Freude wichtig. Neben dem Straßenverkauf von Blumensträußen gibt es in der Schillerstraße einen kleinen Markt für Pflanzen, bei dem man unter der Beachtung der Abstandshinweise und der Hygienevorschriften Pflanzen für Garten und Balkon erwerben kann.

Hier komme es dem Blumengeschäft Alt-Lörch vor allem zugute, dass die Pflanzen, die hier verkauft werden, gänzlich von regionalen Zulieferern stammen. „Die Treue zur Region zahlt sich nun aus, denn wir sind nun unabhängig von Lieferwegen aus Nachbarländern, wo aufgrund der aktuellen Lage zu Engpässen kommt.

In den umliegenden Gewächshäusern sind die Pflanzen jetzt ja sozusagen verkaufsfertig und wir können den Kunden ein schönes Sortiment anbieten“, ergänzt Birgit Eppel. csc

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020