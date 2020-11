„Pfui, aus, Zigarettenstummel!"

Hallo ihr Zweibeiner, hallo liebe Leser,

ich laufe gerne mit meinem Herrchen zum Ketscher Anglersee. Das ist dort, wo es plötzlich von einer kleineren Straße auf einem kleinen Weg an so ein riesiges Gewässer geht, um das schweigende Gestalten mit dünnen Stöckchen in den Händen sitzen und konzentriert aufs Wasser starren.

Erst dachte ich, dass sie die Stöckchen ins Wasser werfen,

...