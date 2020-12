Photovoltaik wird immer beliebter

Ketsch.Beim vergangenen digitalen Mitgliederabstimmungsgespräch des Vereins Sonnenernte wurde informiert, dass die Klimastiftung für Bürger „Klima Arena“ in Sinsheim bis auf Weiteres geschlossen ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber die Online-Workshops, Web-inare und Veranstaltungen für Schüler, Lehrkräfte und andere Interessierte fänden statt. Alle digitalen Angebote der „Klima Arena“ seien kostenlos. Für die Beratung und Buchung stehe das Bildungsteam per E-Mail bildung@klima-arena.de zur Verfügung.

Erfreut verwiesen die Mitglieder von Sonnenernte auch auf die Hochrechnung von EUPD Research. Danach zeige erstmals der deutsche Markt für Photovoltaik-Kleinanlagen mehr als ein Treibhauspotenzial (GWP) Neuinstallationen. Der starke Kleinanlagenmarkt treibe den Absatz an Smart Home- und Wärmelösungen, Heimspeichern sowie Ladestationen für Elektromobilität voran.

Nach aktuellen Meldungen würden auch 2021 die Strompreise für deutsche Haushalte auf Rekordniveau verharren. Neben der steigenden Sensibilisierung für den Klimawandel erwiesen sich auch die hohen Strompreise für private Haushalte sowie die wachsende Elektromobilität als wesentliche Triebfedern einer positiven Entwicklung des PV-Kleinanlagenmarktes. zg

