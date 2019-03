Pippi Langstrumpf tanzt sich in die Herzen

KETSCH.In der heißen Phase der Fasnacht gaben die Senioren der Gemeinde im Haus der Begegnung noch einmal ordentlich Gas und bewiesen erneut, dass Frohsinn keine Frage des Alters ist. Ehrensenatspräsident Roland Eisenmann von der KG Narrhalla hatte ein närrisches Bühnenprogramm organisiert und spendierte mit seiner Gattin Heidi die obligatorische Kaffeetafel. So geriet der Altennachmittag zu einer kleinen Prunksitzung.

Zur Eröffnung gesellte sich das Helferteam auf der Bühne zu einer Abordnung der Narrhalla, auch Ihre Lieblichkeit Prinzessin Valentina I. gab sich die Ehre beim bunten Treiben. Sie hatte Jahresorden mitgebracht und, assistiert vom ersten Vorsitzenden Gregor Ries, machte sie Hedi Wirnshofer, Rudi Kurbiuhn, Hansdieter und Gabi Gehres sowie Charlotte Steinbeißer zu „ordentlichen” Menschen. So weit das Auge reichte, waren fantastische Kostüme und prächtiger Kopfschmuck zu bewundern. Die Ideen schienen grenzenlos zu sein. Hüte in allen möglichen Formen und Farben mit Federn, Bändern und Blumen hübsch anzuschauen. Andere kamen als Clowns, Haremsdame, Hexe, Spinne, Karotte oder Polizist. Auch Pfarrer Christian Noeske als Hausherr hatte sich im sportlichen Outfit unter die Narren gemischt.

Die Rheinschnooke mit Frontmann Jürgen Stang, Alfred Bröckel und Fritz Sturm behaupteten in ihrem musikalischen Reigen, dass die Sonne in Spanien bei Tag und Nacht scheine, und ab „Michaela” sangen alle Senioren mit. Mit einer allerliebsten Vorstellung unter Leitung von Lisa Heuberger und Jenny Neu tanzten sich die Minimäuse, der stolze Narrensamen der Narrhalla, als Pippi Langstrumpf in die Herzen der Senioren. „Ich bin a Ketscher Bu un en Hewwl dazu” stellte sich Bernd Bürkle singend vor, und bei „Am 11.11. um 11 Uhr 11” hielt es niemand mehr auf den Sitzen. Eine fröhliche Polonaise schlängelte sich mit „Ole, ole, ola” kreuz und quer durch den Narrentempel. Sodann erläuterte Dr. Eisenbart (Jürgen Stang), assistiert von Schwester Agnes Wolf, seine unkonventionellen Heilerfolge. Das Wartezimmer diene der Kommunikation, und am Ende wissen die Patienten nicht mehr, warum sie zum Arzt kamen. Dr. Eisenbart machte sich Gedanken, wie er seinen Patienten Bürgermeister Jürgen Kappenstein heilen könnte. Der sei nämlich der Meinung, bis Jahresende seien alle Baumaßnahmen abgeschlossen.

Kostüme werden prämiert

Mit Fasnachtshits, von „Bier her, Bier her” bis „Kornblumen blau” forderten die Rheinschnooke zu Schunkelrunden auf. Vom Golf von Biskaya, bis zum wunderschönen Rhein luden sie zum Reeperbahnbummel nachts um halb eins ein. Abschließend gab Herbert Hüpsel die Wertung der schönsten Kostüme und Hüte bekannt. Das schönste Kostüm hatte Inge Maurer, gefolgt von Gerlinde Schwab und Ursula Hemmerich, die den dritten Platz ergatterte. Hildegard Bobbe trug den schönsten Hut, auf Platz zwei Hannelore Müller, dahinter Hilde Wimmer. Die Senioren hatten beim Altennachmittag fröhliche Stunden bei prächtiger Stimmung verlebt, und Hedi Wirnshofer dankte den Akteuren mit flüssigen Präsenten. gp

