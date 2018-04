Anzeige

Ketsch.Die Ketscher Reiseexperten um Inhaberin Christiane Ullrich befanden sich unter den bundesweit 600 Tui-Reisecentern und First Reisebüros, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten auf Servicequalität geprüft wurden. Bei verdeckten Testkäufen vor Ort, per Telefon und per E-Mail wurden unter anderem die Qualität der Dienstleistung, Beratung und Zielgebietskenntnisse genau unter die Lupe genommen. Christiane Ullrich und ihr Team verweisen nun seit vergangener Woche mit Stolz auf das Tui-Franchise-Serviceprädikat 2017 in Gold.

Es hat sich also gelohnt – das Ketscher Team nahm an Schulungen und Webinaren teil oder begab sich auf Informationsreisen und Produktschulungen vor Ort, erklärt Büroleiterin Diana Seifert.

Inforeise nach Jamaika

„Ich war auf Jamaika“, nennt Seifert ihren persönlichen Höhepunkt für einen Trip zur Information und Fortbildung. Aber natürlich kann man seinen Kunden Land und Leute noch besser ans Herz legen und Wünsche erfüllen, wenn man Eigenheiten und Besonderheiten selbst gesehen und erlebt hat. Das Schöne an ihrem Job sei die Vielseitigkeit, beschreibt Seifert, und die Möglichkeit, an der Erfüllung von Träumen anderer mitzuwirken.