Plötzlich auch noch „Bombenstimmung“

Corona, Corona, Corona – das Dauerthema Pandemie fand am 28. Oktober eine jähe Unterbrechung, als auf einem Bauplatz in der Schillerstraße eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. So eine „Ablenkung“ vom Virus, das alles beherrscht, hätten sich die Ketscher freilich gerne erspart.

Ketsch.Doch es ging gut aus, nachdem die Bauarbeiter zunächst um 11 Uhr beim Erdaushub die Bombe zutage gefördert hatten. Im dicht besiedelten alten Ortskern sperrten Polizei und Feuerwehr schnell die umliegenden Straßen. Parallel veranlassten sie die ersten Evakuierungen – es war ein strukturiert organisierter Einsatz. Dabei musste auch berücksichtigt werden, dass es in Corona-Zeiten Fälle von erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Menschen geben könnte.

Nach einer ersten Begutachtung durch die vier Fachleute von der Kampfmittelräumung Baden-Württemberg wurde entschieden, den Sicherheitsradius auf 200 Meter um die Bombe herum auszuweiten und vorsorglich die umliegenden Gebäude und Wohnungen zu räumen. Die Sprengmittelexperten waren schnell vor Ort, weil sie zuvor einen Einsatz in Karlsruhe hatten. Etwa 150 Häuser wurden abgelaufen und die Menschen evakuiert, ein Teil von ihnen wurde in der gemeindeeigenen Rheinhalle von Sanitätern und Rathausmitarbeitern betreut. Insgesamt waren rund 150 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und medizinischem Personal im Einsatz. Um kurz nach 17 Uhr kam die Entwarnung: „Die Bombe ist entschärft“, teilte Polizeisprecher Dieter Klumpp mit.

Neuer Einsatzleitwagen

Rund 150 Einsätze absolviert derweil die Freiwillige Feuerwehr Ketsch im Jahr. Eine Bombe verzeichneten die Chroniken der Feuerwehr bislang nicht. In den Augen von Kommandant Thomas Maier lief nach dem Bombenfund alles wie am Schnürchen. „Ich bin mit dem gesamten Ablauf hochzufrieden“, meinte er. Der Einsatz sei zum ersten Mal im nagelneuen Einsatzleitwagen der Fall gewesen. Der habe sich gleich „absolut bewährt“ – eine bombige Premiere.

Betreuung, Betreuung, Betreuung – die Freude über den Nachwuchs ist in Ketsch manchmal getrübt. Denn die Betreuungsplätze sind rar, was Familien, die darauf angewiesen sind, in Bedrängnis bringt. Ein Bauprojekt, das hierbei zur Abhilfe beitragen soll, ist die Kindertagesstätte in der Gartenstraße, die im abgelaufenen Jahr vorangetrieben wurde. Fünf Kita- und zwei Regelgruppen für ältere Kindergartenkinder werden in dem Neubau hinter der Neurottschule Platz finden. Vier dieser Gruppen existieren jedoch bereits: An der Kreuzung zur Mannheimer Straße betreibt der Verein Postillion seit 2017 eine „Container-Kita“ als Übergangslösung.

Daneben ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat in der Villa Sonnenschein die Möglichkeit, Betreuungsplätze zu schaffen. Es war eine fünfte Gruppe geschaffen worden, ehe 2020 zur Goethestraße hin ein rund 160 Quadratmeter großes, eingeschossige Gebäude entstand. Es soll den Kindern in Zukunft als Sport- und Tobebereich dienen und für die vielen Feste der Einrichtung genutzt werden.

Und die Waldgruppe der Villa Pusteblume, die auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins am Kreuzwiesenweg ein Domizil fand, startete im Juli. Im hochwertigen, schick eingerichteten Wagen finden 20 Kinder zwischen drei und sechs Jahren dauerhaft Platz.

Monetäre Folgen

Kosten, Kosten, Kosten – dass das Virus mächtig ins Kontor schlägt, versteht sich von selbst. Doch in der Enderlegemeinde richtete es nicht so viel Schaden an, wie zunächst befürchtet. Jedenfalls sagte Kämmerer Gerd Pfister im November, dass man von einer Sondersituation profitiere. Die örtlichen Gewerbebetriebe seien bislang größtenteils gut durch die Pandemie gekommen. Besonders betroffene Wirtschaftszweige wie Gastronomie oder Reisebranche machten in Ketsch nur einen relativ kleinen Bereich aus. Alles in allem seien die Einnahmen aus der Gewerbesteuer recht stabil geblieben. Die finanziellen Folgen von Corona seien aber wohl ab 2021 zu spüren.

Zerstörte Hoffnungen

Feste, Feiern, Jubiläen – die Ketscher können ausgesprochen gut feiern und beweisen das jedes Jahr im August beim Backfischfest. Doch auch die traditionsreiche Sause – eines der größten Volksfeste der Kurpfalz – kämpfte gegen das Virus an. Besser gesagt waren es die Organisatoren des Angelsportvereins 1928. Zunächst wurde es aufgeschoben, erst Ende Juni aufgehoben. „Viel Engagement und Arbeit liegen hinter uns und wir hätten es fast geschafft“, sagte Claus Heim, Geschäftsführer der Ketscher Backfischfest GmbH. Es war ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet worden. Doch das Risiko war trotz zwischenzeitlicher Lockerungen letztlich zu hoch.

Auch andernorts fielen die Veranstaltungen aus. Das Maifest, der Weihnachtsmarkt oder die Fasnachtstermine in der zweiten Jahreshälfte hatten keine Chance. Auch die Enderle-Spiele standen 2020 an und wurden vertagt. Welche Events wann und wie im neuen Jahr stattfinden können, ist nicht abzusehen. Für die vielen Vereine der Gemeinde bedeuteten die Absagen nicht nur die Eindämmung des Miteinanders, sondern oft auch große finanzielle Einbußen. Nicht jeder Verein war in der Lage, die Einnahmeausfälle durch Pandemie-konforme Alternativen ein wenig zu reduzieren.