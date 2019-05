Pokal-Aus gegen Karlsruhe-Neureut

Ketsch.In der zweiten Runde der badischen Pokalmeisterschaft kam für den Schachclub das Aus gegen Karlsruhe-Neureut. Gegen einen bärenstarken Gegner, der 160 Wertungspunkte mehr als Ketsch vorweist, gab es eine 1:3-Niederlage.

Florian Schrepp an Brett zwei und Yasin Öztürk an Brett vier spielten jeweils remis und gestalteten das Gesamtergebnis erträglicher. Der Schachclub, der mit der jüngsten Mannschaft in seiner Vereinsgeschichte antrat, kann trotz des Ausscheidens mit seinen Nachwuchsspielern zufrieden sein. Am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr findet die letzte Runde des Vereinsturniers im Ferdinand-Schmid-Haus statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019