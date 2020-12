Politik möge zeitig entscheiden

Ketsch.Von der Politik rechtzeitige Entscheidungen und die entsprechend zeitnahe Information darüber, was sie gegen die Corona-Pandemie zu tun gedenkt, wünscht sich Joachim Rumold, Schulleiter der Neurott-Gemeinschaftsschule (kleines Bild). Den zweiten harten Lockdown setzen er und die Lehrerschaft gerade um.

Glücklicherweise habe sich eine gewisse Routine eingestellt und die schnelle Umsetzung der Vorgaben im schulischen Bereich nach diversen wechselnden Verordnungen erfolge zügig. „Es ist fast schon normal, dass man etwas plant und dann wieder umplant“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zwei Tage blieben nach Verkünden des Lockdowns am Sonntag Zeit. „Das ist alles etwas kurzfristig. Zwei Tage, das klingt vielleicht lang. Es geht aber nur, weil wir vorher schon eine Ausnahmesituation hatten.“ Am Dienstag fand der letzte Regelschultag statt. Für Mittwoch galt es, den ersten Fernunterrichtstag für die Abschlussschulklassen vorzubereiten, die bis Dienstag in den Prüfungsfächern Lernstoff zu bearbeiten haben. Dazu gehören unter anderem Videokonferenzen auf der Moodle-Plattform.

Notbetreuung eingerichtet

Alle anderen Schüler sollten sich in die Ferien begeben. Die Eltern, die eine Notbetreuung wünschten, waren gerade dabei, die entsprechenden Unterlagen einzureichen. Den Anmeldebogen gibt es auf der Homepage der Schule. Dazu braucht es noch eine Bescheinigung des Arbeitgebers, ehe Rumold die Anmeldung prüfen kann. Die Notbetreuung bedeute dabei keinen regulären Unterricht – Schüler der ersten bis zur siebten Klasse könnten sich hierbei keinen Vorsprung gegenüber den Schulkameraden daheim erarbeiten, erklärte der Schulleiter.

Der ist froh, dass seine Schule mit insgesamt 14 Klassen über eine gute Ausstattung verfügt. Man könne kein Internet zu Hause bei den Kindern und Jugendlichen bereitstellen, aber die Geräte, um per Internetzugang zu lernen, seien bei Bedarf vorhanden.

Joachim Rumold gibt den Lehrern an der Schule sehr gute Noten. Es sei seit der Pandemie sehr anstrengend geworden, wenn man „die Dinge konsequent machen“ wolle. Und das sei bei der Lehrerschaft der Fall. Er schaue nicht ohne Sorgen auf die „immense Arbeitsbelastung“ der Lehrer.

Rumold wünscht sich politische Entscheidungen mit ausreichend Vorlauf – wenn es sein müsse, dann auch mit längerfristiger Phase im Fernunterricht. Er hofft freilich, dass die Neurottschüler, die sich nach seiner Beobachtung eine gewisse Leichtigkeit bewahrt hätten, nach den Ferien wiederkommen, wenn es das Infektionsgeschehen zulasse. Zumal: „Über das Verhalten der Schüler mache ich mir keine Sorgen. Das hat hervorragend geklappt.“ Und an der Neurottschule hätten nur wenige Fälle von Quarantäne umgesetzt werden müssen.

