Polonaise aus dem Moment heraus

Ketsch.Bei schwungvoller Livemusik trafen sich rund 100 Gäste in der TSG-Halle, um fröhlich in den Mai zu tanzen. Wie der Verein gestern in einer Mitteilung schrieb, startete der italienische Musiker Matteo di Maggio pünktlich um 20 Uhr mit seinem Programm und schon nach wenigen Takten begann sich die Tanzfläche zu füllen.

Egal ob bei Discofox und Walzer, Salsa, Tango oder Electric Slide – alle Tänzer bewegten sich gekonnt und sogar eine Polonaise durch den Saal wurde spontan initiiert. Wer danach Kräfte sammeln musste, konnte dies an Buffet und Bar tun. Als sich die Besucher gegen 1 Uhr langsam auf den Heimweg machten, gab es viele Stimmen, die für das nächste Jahr eine Wiederholung forderten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.05.2019