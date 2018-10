Posaunenchöre spielen Rockmusik

Ketsch/Altlußheim.Zur Neuauflage des Doppelkonzerts laden die Posaunenchöre aus Ketsch und Altlußheim am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, ein. Die Aufführungen unter der Leitung von Carsten Röderer beginnen um 17 Uhr – am Samstag in der evangelischen Kirche in Altlußheim und am Sonntag in der evangelischen Kirche in Ketsch.

Zur Eröffnung erklingt „Highland Cathedral“ in einer Bearbeitung für Posaunenchöre. Dann werden Bläserstücke von der Renaissance bis zum zeitgenössischen Rock erklingen, zum Beispiel von Michael Schütz „Rock it“ und „Come along“. Der Organist Alexander Levental wird mit einigen Orgelstücken Kontrapunkte setzen. Die Ketscherin Carmen Debatin und Pfarrer Matthias Zaiss aus Altlußheim werden durch passende Lesungen die Bläsermusik mitgestalten.

Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang bitten die Posaunenchöre um eine Spende zur Unterstützung der kirchenmusikalischen Arbeit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018