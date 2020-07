Prämie für Kommunen

Region.Als Baustein der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg (BW) ist mit dem 1. Juli die Wiedervermietungsprämie für Kommunen gestartet. „Mit der Wohnraumoffensive BW gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr bezahlbarem Wohnraum in Baden-Württemberg. Die Wiedervermietungsprämie spielt dabei eine wichtige Rolle“, so Wirtschafts- und Wohnbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in einer Pressemitteilung. „Die Prämie setzt gezielt weitere Anreize zur Aktivierung von bestehendem Wohnraum und ergänzt unser Portfolio an Unterstützungsangeboten optimal.“

Die Wiedervermietungsprämie ist ein Förderangebot des „Kompetenzzentrums Wohnen BW“ für Kommunen. „Mit unserem Prämienmodell wollen wir die Kommunen ermutigen, sich in diesem Bereich noch stärker zu engagieren, damit vorhandene Wohnraumpotenziale nicht ungenutzt bleiben“, so Hoffmeister-Kraut.

Die Aktivierung des Wohnraums kann seitens der Kommune auch in Kooperation mit anderen Akteuren erfolgen. Das Wirtschaftsministerium gewährt eine Prämie für Aktivitäten im Bereich der Beratung und Vermittlung, die nachweislich zur Wiedervermietung von Wohnraum geführt haben, der länger als neun Monate leer stand. Die Prämie beträgt zwei Nettomonatskaltmieten, maximal 2000 Euro je wiedervermieteter Wohnung. zg

Info: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/wiedervermietungspraemie/

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020