Preisfrage zu Photovoltaikanlagen

Ketsch/Brühl.Den 23. Tag der Erneuerbaren Energien am heutigen 28. April (dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl) startet der Verein Sonnenernte mit einer Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen: „Wieviele kWh Solarstrom werden bis zum 17. Juni eingespeist sein?“ Es gebe LEDs von der Firma Carus neben anderen Sachpreisen zu gewinnen, teilt der Verein mit.

Informationen über die Gemeinschaftsanlagen sind unter www.sonnenernte.de.to erhältlich und an den Anzeigetafeln der Seniorenwohnanlage und der Anlagen der Marion-Dönhoff-Realschule zu lesen.

Interessenten können Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen. Einsendeschluss ist am Sonntag, 10. Juni. Am 28. Mai 2017, Stichtag der letzten Preisfrage, waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage (nur eine Anlage) 129 665 kWh, an der MDRS-Sporthalle 361,19 Mwh und an der Marion-Dönhoff-Realschule 156 868 kWh abzulesen. Zusammen waren also 647 723 kWh Solarstrom eingespeist. zg