Prüfung für neue Angler

Ketsch.Der Angelsportverein 1928 wird einen Vorbereitungskurs für die staatliche Fischerprüfung durchführen. Der Kurs wird als Kompaktlehrgang an den Wochenenden vom 25. bis 27. Oktober und 1. bis 3. November angeboten; die Prüfung durch den Landesfischereiverband erfolgt am Samstag, 16. November. Anmeldungen sind persönlich, jeweils mittwochs während der Geschäftszeit, von 19 bis 20 Uhr, in der ASV-Geschäftsstelle möglich. Bei der Anmeldung mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass; Jugendliche benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

Die bei der Anmeldung zu entrichtenden Gebühren betragen landeseinheitlich für Erwachsene 200 und für Jugendliche 130 Euro, hinzu kommen 35 Euro Prüfungsgebühr und 19,90 Euro für den Fragenkatalog. Da die Kapazität des Lehrgangs aus räumlichen Gründen auf 50 Teilnehmer begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.asv-ketsch.de oder per E-Mail an info@asv.ketsch.de oder unter Telefon 06202/6 15 79 mittwochs von 19 bis 20 Uhr während der ASV-Geschäftszeit. wm/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.08.2019