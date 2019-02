Punktlandung mit verbindender Musik

Ketsch.Treue Besucher des Central Kinos werden sich erinnern: Die „Ukulayers“ aus Mannheim bereicherten die Matinee im vergangenen Sommer, zu der die Wiedereröffnung nach vollbrachter Renovierung den Anlass gab. Nun kommen die „Ukulayers“ wieder ins Kino – so wie es sein muss: Denn sie bitten zur Premiere ihres Films „A Fanegadas“, der am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt gezeigt wird.

„Das gibt eine Punktlandung“, sagt Peter Tröster, der sympathische Kopf einer sympathischen Band, am Montag, denn der Film sei noch in der Mache. Die Musikvideos zu den eigenen Stücken „Again“, „A Fanegadas“ und „Why did you never say I love you?“ sind die Basis des Kurzfilms, der um die „Message, dass Musik verbindet“, kreist.

„In Hülle und Fülle“

Tröster ist Jugendbetreuer, Freizeit- und Musikpädagoge in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (BWU) in Mannheim, wo Kinder und Jugendliche auch Instrumente erlernen können – zum Beispiel die Ukulele. Tröster gründete gemeinsam mit Sängerin Maris Clemens, Konzertukulelistin Mascha Grudina, Schlagzeuger und Percussionist Ben Haug sowie Ukulelebassistin Julia Donat die Band 2016. Im vergangenen Mai erschien das Debutalbum der „Ukulayers“ namens „A Fanegadas“, was im Spanischen so viel heißt wie „In Hülle und Fülle“. Das Album verfügt über sieben Eigenkompositionen aus der Feder von Peter Tröster und drei Coversongs von Aretha Franklin oder Bob Dylan.

Fremdländische Einflüsse

Die Band nährt ihre Besonderheit einmal daraus, dass Tröster, der 64-Jährige, mit den weiteren Mitgliedern im Alter zwischen 20 und 24 musiziert. Ferner stehen die Mitglieder für nigerianische, russische oder holländische Einflüsse.

Tröster kennt man in Ketsch von Auftritten mit Verleger Ulrich Wellhöfer sowie Sänger und Entertainer Alfred Baumgartner, die zu dritt das „Pfalz-Literatett“ bilden. Der Ur-Mannheimer, ehemals mit Verwandtschaft in Ketsch, hat sich ins Central Kino verliebt, als er bei der Matinee zum Film „Freundschaften“ 2015 erstmals dort weilte. Und bereits jetzt steht fest, dass die „Ukulayers“ am Freitag, 28. Juni, im Central spielen und einen Sommerabend gestalten werden. mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019