Putzfrauen ermitteln bei Leichenschmaus

Ketsch.Der Altennachmittag im Haus der Begegnung war ungeheuer spannend: Die Autorinnen Yvonne Schwegler und July Sjöberg schürten gekonnt die Lust zum Lesen ihres neuen Putzfrauen-Krimis „Eiskalt weggewischt”.

Die Ketscher Oberputzfrau Theres Fugger arbeitet seit zehn Jahren in der Polizeidirektion Heidelberg. Als man ihr aber eine „ausländische” Fachkraft zur Seite stellt, kann sie es kaum fassen. Die Neue ist Schwäbin, heißt Frau Scheufele, und ihr Ruf als sehr pingelig eilt ihr voraus. Sie begibt sich sogar auf alle viere und bearbeitete den Boden mit einer Zahnbürste. „Kurpfälzisch und schwäbisch, das kann überhaupt nicht zusammenpassen,” meint Fugger kopfschüttelnd, wird aber eines besseren belehrt, als die Leiche eines Professors im Heidelberger Schloss gefunden wird.

„Er war zufrieden. Die Frau, deren Lippen er gerade sanft mit den seinen berührte, gab sich warm und anschmiegsam. Dann verspürte er einen Stoß und fiel die steile Treppe nach unten. Als er ohne Zeitgefühl wieder zu sich kam, erstrahlte ein warmes, helles Licht und ein unglaublicher Frieden umfing ihn. Wenn das das Sterben ist, dann ist Sterben gar nicht so schlimm, war sein letzter Gedanke, ehe ihn die Dunkelheit für immer umfing,” schilderten die Autorinnen das Ableben des Professors. Verdächtige Nummer eins ist eine Studentin – die Tochter der neuen Putzfrau.

Beherzt stürzen sich die Putzfrauen in Undercover-Ermittlungen, um den Mordverdacht von der Tochter abzuwenden. Dabei agieren sie auch im Schwetzinger Schlossgarten und schleichen sich als Reinigungskräfte in eine Villa im Heidelberger Panoramaweg ein, auf der Suche nach Beweismaterial. Beim Leichen-schmaus belauschen sie als Servicekräfte so manches Gespräch, wobei es um das Erbe geht, Intrigen gesponnen werden und eine weitere Leiche kommt ins Spiel.

Die Autorinnen lassen aber so manches offen, verraten den Mörder nicht und schwenken zum nächsten Kapitel über, um den Lesern nicht die Spannung zu verderben. gp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019