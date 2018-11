Qualität und Quantität des Wegenetzes beurteilen

Ketsch.Der Verein Umweltstammtisch bittet die Ketscher, sich bis Freitag, 30 November, an der laufenden Aktion „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu beteiligen. Hier können Radfahrer die Qualität und Quantität der Fahrradwege in ihrer Gemeinde beurteilen, teilt der Umweltstammtisch mit.

In diesem Jahr beschäftigt sich der Test erstmals genauer mit dem Thema Familien und Kinder. Dadurch soll insbesondere auch die Familienfreundlichkeit von Städten und Gemeinden bewertet werden. Der Umweltstammtisch begrüßte es, wenn sich auch 2018 wieder mehr als 50 Ketscher Bürger an der Umfrage beteiligen, da die Ergebnisse dann explizit für Ketsch ausgewertet und veröffentlicht werden. Vor zwei Jahren seien es 83 Teilnehmer gewesen. Die Teilnahme sei im Internet via www.fahrradklima-test.de möglich. Bis zum 3. November hätten sich erst 18 Ketscher beteiligt.

Über 120 000 Bürger (2014: 100 000) haben 2016 das Fahrradklima in 539 Städten (2014: 468) beurteilt. Per Fragebogen haben sie eingeschätzt, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege im Winter geräumt werden und ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Wichtige Rückmeldung

Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen. Gerade für die anstehende Entwicklung eines Verkehrsleitplanes in der Enderlegemeinde und auch einigen Nachbarkommunen erhoffen sich die Mitglieder des Umweltstammtischs mehr Aufschluss über bestehende Probleme und die Berücksichtigung der Belange von Radfahrern auf allen Straßen.

Der Umweltstammtisch appelliert vor allem an Jugendliche, sich an dieser Online-Befragung zu beteiligen und die Empfehlung hierzu weiter im Netz zu verbreiten. Der Test sei schnell, in rund zehn Minuten erledigt, teilt der Umweltstammtisch mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018