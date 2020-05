Quarantäne-Special von „Dexter im Quadrat“

Ketsch.Der in der Enderlegemeinde lebende Autor Jens Holzinger hat die bisherige Corona-Phase genutzt und nach seinem Erstlingswerk „Dexter im Quadrat“, das im September als Regionalkrimi und 270 Seiten starker Doppelband erschien (wir berichteten), nun eine Episode nachgelegt. „Die Idee stammte von meiner Frau und einer Freundin unabhängig voneinander: Warum schreibst du nicht über Corona?“, erklärt der 41-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zunächst habe ihm der Gedanke nicht so zugesagt, die Situation sei ja bedrückend genug. Was derzeit beispielsweise runterziehe, seien die verbreiteten Falschinformationen und die Verschwörungstheorien. Doch zur Idee gehörte, dass man sich mit einem humoristischen Blickwinkel an das Thema heranmacht. Heute, der Idee erlegen, liegen 35 Taschenbuch-Seiten mit dem Quarantäne-Special vor und die Helden, die Detektive Hannes Strasser und Benjamin Winter leiden nach dem Shutdown bei einer zweiwöchigen Quarantäne.

„Das Fenster zum Hof“

Der Untertitel „Das Fenster zum Hof“ weckt Erinnerungen an einen gewissen Hitchock - natürlich für die Antihelden verändert, die in einer Mannheimer Stadtwohnung ihr Dasein fristen. Die Krimi-Handlung sei eher klein, sagt Jens Holzinger, der komische Part seiner Hauptfiguren, die aus Pfalz und aus dem Odenwald stammen, überwiege.

Jens Holzinger, Lehrer für Musik, Geschichte und Englisch am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mannheim, fand nun auch die Muse, sich mit Musikerfreunden um den Titelsong zur gleichnamigen Krimireihe zu kümmern. Nils Dambuk (Drums und Bass), Simone Loewen (Saxophon) - ganz nebenbei seine Frau - und Bernhard Sommer (Trompete) begleiten den Gesang und das Klavierspiel von Jens Holzinger.

„Das war nicht so einfach über die Distanz“, sagt er. Aber Video und Special hätten gegen schlechte Corona-Stimmung geholfen.

