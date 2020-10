Radelkönig fährt bis Oldenburg

Also es ist schon ein kleines Fass, das die Ketscher Stadtradler da aufmachen: Nicht nur, dass beim ersten Mal, wenn die Gemeinde offiziell mitmacht, sich gleich 141 aktive Pedaleure ins Zeug legen, sondern auch, dass die 17 Teams bis vier Tage vor Ende des Aktionszeitraums insgesamt 22 166 Kilometer zurückgelegt und damit drei Tonnen CO2 vermieden haben. Allein das Team „Nachhaltigkeit Ketsch“ legte bis gestern Nachmittag 6470 Kilometer zurück, gefolgt vom „Offenen Team Ketsch“, das mit 6430 Kilometern wuchert - zumal in letztgenannter Mannschaft fast 20 Menschen weniger teilnehmen. Es bleibt jedenfalls intern in der Kommune spannend bis zum Schluss am Samstag, 10. Oktober, wenn das Stadtradeln zu Ende geht.

Einer, der für das Team „Nachhaltigkeit Ketsch“ in die Pedale tritt, ist Markus Meixner. Und das gelingt ihm so richtig. Der 53-Jährige ließ 417 Kilometer bis gestern für sich sprechen. Das heißt im bisherigen Verlauf des Stadtradelns, das 17 Tage im Rhein-Neckar-Kreis alt ist, fuhr Meixner gewissermaßen von Ketsch bis nach Osnabrück, rein Luftlinie wäre er sogar bis fast nach Oldenburg (419 Kilometer Entfernung) gekommen.

Einmal um die Erde

„Treuer“ Wegbegleiter ist Meixners Trekking-Fahrrad: „Das habe ich schon 20 Jahre. Damals war es nicht gerade billig“, sagt er. Doch das Fahrrad ist jeden Cent wert. Denn denkt man sich einen Gürtel um den Äquator, wäre der rund 40 075 Kilometer lang. Bei 42 000 Kilometern, die Markus Meixner mit seinem Fahrrad bereits gefahren ist, hat er also die Erde theoretisch einmal umkreist - mit ein und demselben Rad.

Die über 400 Kilometer hat er geschafft, weil er wann immer es geht das Auto stehen lässt und mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. „Es sind 26,27 Kilometer hin und zurück“, sagt der IT-Fachmann. Außerdem nehme er auch die Mittagspause, um nochmals ein paar Kilomete, fünf bis zehn, zurückzulegen - wenn er nicht mit dem Rad fahre, dann mache er einen Spaziergang. Es könne generell vorkommen, dass er das Auto eine Woche lang stehen lasse. Zumal: „In Ketsch fahren wir eh alles mit dem Fahrrad“, sagt Meixner und bezieht seine Frau Annette mit ein.

Früher seien die Kinder im Anhänger gesessen, nun helfe er, wenn man etwas Größeres transportieren müsse, beim Einkaufen etwa. Der Umstieg seiner Zeit aufs Fahrrad sei bewusst und „aus ökologischen Gründen“ erfolgt. „Wir sind keine Ökos, aber wir versuchen, bewusst zu leben“, sagt Meixner, der jahrzehntelang im erweiterten Vorstand der Kolpingsfamilie aktiv war.

Er könne es nur empfehlen, vermehrt aufs Fahrrad umzusteigen. Man könne ja langsam anfangen. So habe er es auch gemacht. Mit fünf bis sieben Kilometer begonnen, um ein Drittel bis zur Arbeitsstelle zurückzulegen. Alsbald sei der Fitnesszustand so gut gewesen, dass die volle Strecke kein Problem mehr gewesen sei. Wichtig bei der Arbeit sei derweil: „Man sollte sich umziehen und etwas frische machen können.“

Das Radeln ist für Meixner, vor allem seit der vergangenen zehn Jahre, nicht mehr wegzudenken: „Es tut mir gut, der Körper dankt es einem. Ich habe weniger Rückenschmerzen. Es ist ein absoluter Ausgleich.“

Zum Stadtradeln gehört indes, dass man die Infrastruktur auf ihre Zweiradtauglichkeit hin unter die Lupe nimmt. Wie steht Ketsch hierbei da? „Verbesserungswürdig“, sagt Meixner. Er könne sich eine Spur für die Fahrräder beispielsweise in der Hockenheimer Straße vorstellen. So ein „Schutzstreifen für Radler“ hätte den Charme, dass die Autos eher mit der Geschwindigkeit unterwegs seien, die zulässig ist.

„Sehr voll“ seit Lockdown

Apropos Geschwindigkeit: Meixner ist totaler Verfechter des Radelns ohne E-Motor. „Die E-Bikes sind mir zu schnell.“ Er habe schon mehrfach brenzlige Situationen erlebt, weil die E-Bike-Kollegen flott unterwegs seien. Bei manchen sei der Vergleich mit der Raserei auf der Autobahn durchaus angebracht, weshalb er an die Rücksicht, die im Verkehr unabdingbar ist, appelliert. Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass es mitunter eng geworden sei - beispielsweise auch abseits der großen Straßen. „Ich versuche, über Feld zu fahren.“ Die Anzahl der Fahrradfahrer habe seit Corona merklich zugenommen.

Markus Meixner ist zum ersten mal beim Stadtradeln dabei. Seine Frau habe darauf hingewiesen, dass man doch mitmachen könne. Also ist es nicht zuletzt ihr zu verdanken, dass die Ketscher einen emsigen „Kilometerfresser“ in ihren Reihen haben.

Vor Brühl und Hockenheim

Deshalb kommen die Ketscher zum Schluss nochmals zum anfänglich genannten Fass, das sie aufmachen (könnten). Kein Wunder, denn in der Kommunenwertung des Rhein-Neckar-Kreises wird die Enderlegemeinde auf Rang zwölf geführt - das bedeutet, dass sie vor Brühl (Platz 15) oder Hockenheim (Platz 20) rangiert mit rund 2000 Kilometer (Brühl) respektive 7000 Kilometer (Hockenheim) Vorsprung. Die Gruppen „Nachhaltigkeit Ketsch“ mit Captain Gerhard Prendke und „Offenes Team Ketsch“ sind im Rhein-Neckar-Kreis aktuell auf Platz zehn und elf der Teamwertung eingeschrieben.

