Radfahren liegt in ihren Genen

Ketsch.Der Umweltstammtisch hat sich schon seit seiner Gründerzeit Anfang der 1990er Jahre immer stark für das Radfahren eingesetzt und mit den unterschiedlichsten Aktionen für mehr Fahrradfahren als CO2-vermeidende Fortbewegung geworben, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Rallyes, Touren und Radwanderungen unter dem Motto „mobil ohne Auto“ (seit 1992) und später „Enderles Rat: Nimm’s Rad“ warb man immer wieder für die verstärkte Nutzung des Fahrrades.

Aktionen wie „Einkaufen mit dem Fahrrad“ (1996) und die Interviewserie „Beim Radeln die Umwelt entlasten“ erinnerten daran, dass die Werbung für das Fahrradfahren dem Verein in den Genen liege. Mit der Anschaffung einer Fahrradrikscha Ende der 1990er Jahre erwarb man einen weiteren „Hingucker“, der bereits einige Hochzeiten bereicherte und heute noch gerne bei Vereinsaktivitäten genutzt wird.

Seit drei Jahren wirbt der Umweltstammtisch außerdem für die Aktion Stadtradeln und freut sich, dass im Rhein-Neckar-Kreis in den diesjährigen drei Aktionswochen 162 Tonnen CO2 vermieden werden konnten. Dafür waren in Ketsch 13 Teams mit 153 aktiven Radlern mit dabei. Damit wurde das selbstgesteckte Ziel, in diesem Jahr eine dreistellige Teilnehmerzahl für Ketsch zu erreichen, mehr als erfüllt, schreibt der Verein.

Erschwerte Bedingungen

Im Kreisranking haben die besten beiden Ketscher Teams den 7. und 14. Platz von insgesamt 562 Teams erreicht. Ein wirklich herausragendes Ergebnis, findet der Umweltstammtisch. Der Vorstand dankt daher allen Teilnehmern für ihre Mitwirkung und insbesondere auch der Gemeindeverwaltung sowie der Lokalen Agenda und dem Verein Sonnenernte für die gemeinsame erfolgreiche Organisation unter den erschwerten Corona-Bedingungen. Corona-bedingt werden die Preise allerdings voraussichtlich erst im nächsten Jahr überreicht. zg

Info: Infos unter www.umweltstammtischketsch.de, Fragen und Anregungen an info@umwelt-stammtischketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.11.2020