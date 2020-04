Radler bei Sturz schwer verletzt

Ketsch.Die Polizei sucht Zeugen für einen schweren Fahrrad-Unfall in der Enderlegemeinde. Wie die Beamten mitteilen, war ein 63-jähriger Radler am frühen Samstagabend im Altrheinbogen im Baugebiet Fünfvierteläcker unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte er und verletzte sich dabei schwer.

Die ersten Zeugen kamen gegen 19.15 Uhr an die Unfallstelle und entdeckten den bereits am Boden liegenden Mann. Den Unfallhergang hatten sie nicht beobachtet. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er laut Polizei intensivmedizinisch betreut wurde.

Da noch unklar ist, weshalb der Radfahrer stürzte, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich beim Schwetzinger Revier, Telefon 06202/28 80, zu melden. pol

