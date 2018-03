Raffiniertes System hinter vielen Stichen

Anzeige

Ketsch.„Wer Bridge spielt, hat immer Gesellschaft – egal, wo man sich befindet. Selbst im Ausland gibt es beim Spielen keine Sprachbarrieren, weil die Regeln klar strukturiert sind“, erzählt Gudrun Schwartz, Gründungsmitglied des Bridgeclubs. Zusammen mit dem Clubvorsitzenden Reinhard Max ist sie ins Rathaus gekommen, um eine Spende für den Nothilfe-Fonds zu überreichen.

„Es ist eine lieb gewordene Tradition, dass beim großen Turnier in der Weihnachtszeit Spenden gesammelt werden. Rund 60 Mitglieder beteiligten sich an unserer Aktion“, sagt Reinhard Max, der ein Board, eine Kartenzusammensetzung, mit der beim Bridge nacheinander alle Paarungen spiele, mitgebracht hat. In einer kleinen anschaulichen Erklärungsrunde vermittelt der Clubvorsitzende die Grundregeln des Spiels, bei dem es keine „guten oder schlechten Karten“ gibt, da alle Paarungen im Verlauf der Partien mit denselben Boards spielen müssen.

Wie unterschiedlich das Ergebnis sein kann, zeigt Reinhard Max mit konkreten Beispielen auf. Bürgermeister Jürgen Kappenstein und Michaela Issler-Kremer, Leiterin des Seniorenbüros, verfolgen aufmerksam erste Tipps für eine gute Strategie und es wird schnell deutlich, dass sich hinter der Devise, „möglichst viele Stiche zu machen“, ein raffiniertes System, Konzentration und ein gutes Gedächtnis verbergen.