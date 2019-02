Rasante Fahrt durch unwegsamen Kaukasus

KETSCH.„Drei Wochen wandern im Kaukasus, 1000 Meter Aufstieg, 1100 Meter Abstieg, Strecken von vier bis acht Stunden – und fast immer Verzicht auf Komfort“, fasste Ursula Wippert ihren Lichtbildervortrag im Haus der Begegnung zusammen. Aber Georgien biete eine Vielzahl an landschaftlichen Höhepunkten und ein Jahrtausende altes Kulturerbe mit Kirchen und Wehrdörfern. Daran lies sie die Teilnehmer in ihrer spannenden Beschreibung und tollen Fotos teilhaben.

Mit ihrer Reisegruppe erkundete sie die Hauptstadt Tiflis mit der sunnitischen Moschee, auch das Bäderviertel und das vielfältige Marktgeschehen. Von der alten Festung aus reichte der Blick auf die malerische Altstadt und die Kirche aus dem sechsten Jahrhundert. Bei der Stadtbesichtigung fiel der Mix aus alten und modernen Gebäuden auf. „Der Präsident hatte dafür einen deutschen Architekten verpflichtet,” wusste die Referentin.

In der Wüstensteppe besuchte sie das Höhenkloster, wo noch heute 30 Mönche beten und bei den Bauern arbeiten. In den Kapellen und Gebetshöhlen entdeckte Wippert einzigartige Höhlenmalereien aus dem neunten und zehnten Jahrhundert. Nach sieben Stunden Fahrt und dreistündiger Wanderung erreichte man das Gästehaus in Telawi. Endlich Dusche und WC, aber nur durch einen Vorhang abgetrennt.

Dann die halsbrecherische Fahrt mit Jeeps im rasanten Tempo durch unwegsames Gelände. Als ein Erdrutsch den Weg unpassierbar machte, ging es weiter auf Pferden. Am Zeltplatz wurde die Frage nach dem Toilettenzelt mit dem Hinweis auf Möglichkeiten in der freien Natur beantwortet. Riskante Flussquerungen boten neben nassen Füßen Möglichkeiten zur großen Wäsche, aus der Quelle sprudelte Trinkwasser. Am Fuß des sagenumwobenen Kazbek ließ der griechischen Mythologie zufolge Göttervater Zeus Prometheus anketten, weil er den Menschen das Feuer gebracht hatte.

Abschluss mit Sonnenuntergang

In Batumi am Schwarzen Meer erkundete sie den botanischen Garten und die Medea-Statue. Nach dem Spaziergang war ausgiebiges Baden eine Wohltat. Am Ende stand der Besuch der alten Hauptstadt Georgiens, Mzcheta, an – eine der wichtigsten Handelsstädte an der legendären Seidenstraße. Ursula Wippert sprühte vor Begeisterung bei ihrer Schilderung über das touristisch noch wenig erschlossene Land. Mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang ließ sie ihre spannende Erlebnisreise durch Georgien ausklingen. gp

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019