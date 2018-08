Rastet jemand aus, schnippt Orth die Finger

Party beim Backfischfest – aber sicher! Manfred Orth hat die Sicherheit, die Technik und die Bands bei den zehn tollen Tagen im Bruch im Blick. © Zeuner

KETSCH.Manfred Orth behält den Überblick, wenn alle um ihn herum feiern, wenn Backfisch, Bier und Bombenstimmung im Festzelt die Herrschaft übernommen haben. Das ist der verantwortungsvolle Job des 62-Jährigen, den auszeichnet, dass er mit Pokerface total ruhig bleiben kann, gleich was um ihn herum passiert. Angesichts tausender Partyleute an den „Radspitz“-Abenden oder bei „Me and the Heat“, ist das

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4909 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.08.2018