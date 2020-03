Rathaus, Bad und Bücherei sind ab sofort geschlossen

Ketsch.Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Coronavirus und der zwischenzeitlichen Bestätigung eines Infektionsfalles im Ortsgebiet habe die Gemeinde diverse Schutzmaßnahmen getroffen. Wie die Verwaltung mitteilt, bleibe das Rathaus ab Dienstag, 17. März, bis auf Weiteres geschlossen. In dringlichen Angelegenheiten seien die Mitarbeiter des Rathauses telefonisch und per E-Mail zu erreichen.

Die gemeindlichen Einrichtungen Bücherei, Hallenbad und Häckselplatz seien, wie auch die Kindergärten und Schulen, von Dienstag, 17. März, an bis einschließlich Sonntag, 19. April (Ende der Osterferien), geschlossen. Zudem seien alle gemeindlichen Sporthallen nicht geöffnet, sodass kein Trainingsbetrieb stattfinden könne. Auch stellt die Gemeinde bis 19. April keine gemeindlichen Liegenschaften wie die Grillhütte, das Ferdinand-Schmid-Haus und die Rheinhallengaststätte zu Vermietungen zur Verfügung.

Veranstaltungen finden nicht statt

Alle gemeindlichen Veranstaltungen sind von der Verwaltung bis einschließlich 19. April abgesagt worden. Das gilt auch unter anderem für die Geländesäuberungsaktion (Samstag, 4. April), sämtliche Termine der Gemeindebücherei (Vorlesestunde, Konzert, Kindertheater, Vortrag und Bastelstunde), Termine des Seniorenbeirats und der Flüchtlingshilfe sowie der geplante Flohmarkt im Kindergarten „Villa Sonnenschein“ (Samstag, 4. April).

„In einer Zeit wie dieser, in der wir uns alle in einer außergewöhnlichen Situation befinden, ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Coronavirus und die damit verbundene Pandemie – zwischenzeitlich wurde ein Infektionsfall im Gemeindegebiet bestätigt – stellen uns vor enorme Herausforderungen. Oberstes Ziel muss es sein, die Verbreitung so gut es geht, zu vermindern und zu verzögern“, lässt sich Bürgermeister Jürgen Kappenstein zitieren. Damit dies gelinge, müssten alle bereit sein, eigene Interessen zurückzustellen und für die Gemeinschaft zu handeln.

„Lassen Sie uns diese Krisensituation gemeinsam meistern. Hierfür sind zahlreiche Maßnahmen erforderlich: von der Kommune ebenso wie von der Bevölkerung“, fordert der Gemeindechef auf. Die Verwaltung habe sich daher entschieden, vorerst alle kommunalen Veranstaltungen abzusagen und alle gemeindlichen Einrichtungen zunächst bis 19. April zu schließen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Jürgen Kappenstein ruft alle Bürger auf, soweit es geht, zu Hause zu bleiben. Dies sei der beste Schutz für sich selbst und für andere. Man möge besonnen, aber mit der nötigen Konsequenz auf diese Situation reagieren. Die Rücksichtnahme auf die Schwächeren müsse oberste Priorität haben. Bürgermeister Kappenstein fordert jeden auf, mitzuhelfen, die Pandemie einzudämmen. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020