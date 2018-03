Anzeige

KETSCH.Vorsitzender Günter Perner stellte den Teilnehmern am zweitägigen Räucherlehrgang des Angelsportvereins Manfred Fritscher als erfahrenen Sportfischer und Räuchermeister vor. Der Lehrgangsleiter erzählte unserer Zeitung, wie er zum Angelsport kam.

„Es fing mit einem Negativerlebnis an,” erzählte Manfred Fritscher und lächelt. „Beim Urlaub an der Nordsee wollten ich mit meine Söhnen Jens und Holger angeln. Die Jungs hatten Anfängersets dabei, und auch ich war ausgerüstet. Wir bekamen keine Erlaubnis, uns fehlte der Nachweis zur Qualifikation, wir hatten keinen Angelschein. Kurz entschlossen meldetet wir uns 1990 für den Fischereilehrgang beim ASV an. Erste Erfahrungen sammelten Jens und ich am Anglersee, wir jubelten über unseren ersten Fang – ein zehn Zentimeter Barsch”, erinnerte er sich lebhaft.

Sie schrieben sich als Mitglieder beim Angelsportverein ein, Manfred Fritscher übernahm ab dem folgenden Backfischfest die Verantwortung für die Weinlaube für acht erfolgreiche Jahre. Es folgte Mitarbeit im Organisationsteam der Backfischfest-Gesellschaft, und beim Badischen Sportfischerverband in Aulendorf erlangte Manfred die Qualifikation zum Ausbilder.