Reduziertes Programm

Ketsch.Der Vorstand der Angelsportler hat beschlossen, dass bis zum 31. Dezember keine offiziellen Bürostunden mit Publikumsverkehr stattfinden. Angelkarten und Neuaufnahmen seien jeweils mittwochs ab 18 Uhr nach vorheriger Terminabsprache unter Telefon 06205/1 29 87 oder per E-Mail an info@asv-ketsch.de erhältlich respektive möglich. Die Hygieneregeln mit Abstand, Handdesinfektion und Mund-Nase-Maske seien in den Büroräumen obligatorisch. Vorstandssitzungen fänden zunächst nicht statt; sofern möglich, werde dazu separat eingeladen.

Das Holzkistl werde bis 31. Dezember nicht vermietet. Die Vereinsfischen seien für dieses Jahr abgesagt. Es werde keine Nachholtermine geben. Abgesagt sei die Jahresfeier 2020. Ehrungen würden bei der Generalversammlung durchgeführt. Die Generalversammlung 2020 werde noch in diesem Jahr durchgeführt. Termin und Details folgten demnächst, teilt der ASV mit.

Karten für Rhein und Neckar

Die Kartenbestellung für Rhein und Neckar findet am Sonntag, 22. November, statt. Details folgen. Fangmeldungen für den Anglersee seien bis 31. Dezember abzugeben. Die Erlaubnisscheine für den Anglersee seien bis 31. März 2021 gültig. Die Herbst-Arbeitseinsätze um den Anglersee fänden wie vorgesehen am 10. Oktober und 14. November statt. Das Vesper erfolge auf der Terrasse mit Abstand im Stehen. Die Januarversammlung 2021 sei abgesagt. Die Termine 2021 würden nach dem Vorbild 2019 geplant und je nach Lage angepasst. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020