Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs eine neue Aufgabe

Ketsch.Gernot de Mür, Sprecher der Lokalen Agenda, berichtete anhand einer beachtlichen Bildauswahl über die zahlreichen Aktivitäten, die 2018 angestoßen und abgeschlossen wurden. So zeigte er Bilder vom Frühjahrsputz des Insektenhotels, von der Teilnahme an der Säuberungsaktion der Gemeinde, wo entlang der Ketscher Allee Müll eingesammelt und die Schilder bereitgemacht wurden für den Frühling und den Sommer, vom Naturerlebnistag, den die Lokale Agenda gemeinsam mit den Naturfreunden, dem Nabu und Umweltstammtisch vorbereitet hatte.

Neu im Einsatz war damals die Werbesäule, die im Rathaus steht und wo nur die Termine für das kommende Jahr aktualisiert werden müssen. Es folgten Fotos vom Ferienprogramm mit dem Revierförster Norbert Krotz, von der feierlichen Einweihung des Naturwegs auf der Ketscher Rheininsel und die Beschilderung des Themenwegs am Karl-Ludwig-See.

Eine Tafel am alten Försterhaus wurde so beschädigt, dass sie nach hinten durchgebogen ist. Es sei geplant, sie abzuschrauben und vorsichtig wieder geradezubiegen, erläuterte de Mür, auch um zu signalisieren, dass die Tafeln nicht herrenlos seien. „Im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein, mit dem, was wir geleistet haben, besonders auch, weil wir eine kleine Gruppe sind“, sagte de Mür.

Dank an aktiven Kern

Als Sprecher der Gruppe wurde Gernot de Mür einstimmig wieder gewählt. Er dankte für die tatkräftige Unterstützung und das ehrenamtliche Engagement des aktiven Kerns, dem Wolfgang Rohr, Gabriele Weinkötz, Thomas Rieger und Gerhard Prendke angehören. Letzterer wird weiterhin als Pressewart fungieren.

Mit großer Motivation gehen die Aktiven die Aufgaben des neuen Jahres an. Zur Sprache kamen die Aktualisierung der Schaukästen und Infosäulen, die Wartungsarbeiten des Themenwegs beim Karl-Ludwig-See, besonders was den Schutz der Pfostenenden betrifft, und die Wartungsarbeiten am Naturweg. Hier fand eine Vor-Ort-Besichtigung statt. Was die Igelbehausungen anbelangt, informierte Thomas Rieger, dass er schon begonnen habe, diese zu konfektionieren, so dass sie im kommenden Jahr privaten Haushalten zur Verfügung gestellt werden können.

2019 ist für die Lokale Agenda ein Jubiläumsjahr, da feiert sie ihren 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass sollen einige besondere Veranstaltungen stattfinden. Geplant seien neben Rundgängen und Führungen durch die Themenwege eine Festveranstaltung im Juli mit Bildpräsentation und einem Referenten zum Thema künftige Mobilität sowie einer Ausstellung. Als neue Aufgabenstellung der Lokalen Agenda für die kommende Zeit sieht Gernot de Mür die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs – verbunden mit der Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. her

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018