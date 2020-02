Reise in eine virtuelle Welt

Ketsch.Die Kulturbühne der Neurottschule lädt Interessierte zum Theaterstück „DreamKetscher – von Level zu Level“ ein. Es wird am Donnerstag, 5. März , ab 19 Uhr aufgeführt. Eben noch gemütlich vor der Playstation, jetzt mitten im Spiel reisen drei auserwählte „DreamKetscher“ durch atemberaubende, virtuelle Welten.

Ihre Mission ist, den Bewohnern im trostlosen, dreckigen Müllland ihre verlorengegangenen Träume zurückzubringen. Um ihr Ziel zu erreichen, tauchen die „DreamKetscher“ in die Tiefen des Meeres, schweben durch die Galaxien und kämpfen gegen dunkle Kreaturen. Überall lauern Gefahren.

Gemeinsam erarbeitetes Stück

Während des „Kulturnachmittags“ entwickelten die sechsten Klassen von Oktober bis März mit den Theaterpädagoginnen Laura Holz, Nelly Sauter und Katharina Sahlender von der Theaterwerkstatt Heidelberg das Theaterstück. Unterstützt wurde die gemeinsame Entwicklung von den Lehrerinnen Anika Schäfer und Nassim Ghazanfari, der Schulsozialarbeiterin Marion Sandritter und FSJlerin Celina Keilbach.

Der Eintritt für die Aufführung des Theaterstücks in der Schule ist frei. Das kulturelle Profil der Neurott-Gemeinschaftsschule möchte bei Kindern und Jugendlichen Neugier für die Kunst wecken und mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur vermitteln. Teilhabe an Kunst und Kultur soll so zu einem festen Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen werden. zg

