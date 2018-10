Reise in längst vergangene Zeiten

Ketsch.Der Ausflug des CDU Ortsverbands führte in den Odenwald. Der Vorsitzende, Michael Kapp, stellte die Geschichte der Ausflugsziele, des Schlosses Erbach und des Schöllenberger Altars, vor, ehe es ins beschauliche Erbach ging.

Dort angekommen besichtigte die Gemeinschaft das Erbacher Schloss, in dem die Grafenfamilie Erbach-Erbach noch heute in einer Etage lebt. Die Besichtigung führte durch die Hirschgalerie mit der bedeutendsten europäischen Sammlung kolossaler Hirschgeweihe und die Gewehrkammer, die die Entwicklung der Handfeuerwaffen im Spätmittelalter offenbarte. Weiterhin weihte die Schlossführerin in die Geheimnisse der versteckten Botschaften des Schöllenberger Altars ein, eines der schönsten spätgotischen Werke kirchlicher Kunst aus dem Jahre 1515.

Nach Kaffee und Kuchen fuhren die Demokraten zur Schenke der Schmucker-Brauerei, um den Tag bei gutem Essen, goldenem Gerstensaft und grandioser Gesangsdarbietung ausklingen zu lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018