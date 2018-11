Respekt hilft beim Zusammenleben

Ketsch.Die anhaltende Diskussion über Asyl nahm der SPD Ortsverein zum Anlass, die aktuelle Lage in Ketsch näher zu beleuchten. Auf Einladung des Ortsvereins stellten die Flüchtlingsbeauftragten der Gemeinde, Nicole Verclas und Anne Ashour-Leidinger ihre Arbeit vor. Außerdem brachten sie in einem Vortrag die Flüchtlingssituation in der Gemeinde näher, teilt der Ortsverein in einer Pressemitteilung mit. Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus, welche Maßnahmen wurden getroffen und mit welchen Problemen sieht sich die Ketscher Flüchtlingshilfe und deren Beauftragten konfrontiert?

An mehreren Beispielen wie der Flüchtlingspatenschaft, dem internationalen Frauencafe oder dem gemeinsamen Fastenbrechen bekamen die Zuhörer einen ersten Eindruck darüber, wie Integrationsarbeit erfolgreich gelingen kann. Denn integriert leben bezieht sich nämlich nicht nur auf Geflüchtete, sondern auf alle Menschen in unserer Gemeinschaft.

Ein Eritreer berichtet

Zusammen mit seinem Ketscher Paten berichtete ein Flüchtling aus Eritrea über seine Erfahrungen und positiven Eindrücke, die er in der Gemeinde sammeln konnte. Hierbei wurde die Problematik der Anerkennung von beruflichen Ausbildungen und Fähigkeiten in Deutschland sehr deutlich.

Die 177 in Ketsch dezentral untergebrachten Flüchtlinge würden die Integrationshilfe auch dankbar annehmen, teilten die Intergrationsbeauftragten mit. Oft gehegte Vorurteile, dass insbesondere muslimische Flüchtlinge keinen Respekt vor Frauen hätten, konnten sie für die in Ketsch lebenden nicht bestätigen. Eher konnten gegenseitige kulturelle Unterschiede und Gepflogenheiten besser erlernt und entsprechend an Flüchtlinge und Bürger vermittelt werden. Nach Auflösung der Sammelunterkunft des Kreises in der Durlacherstraße, wurden die Bewohner dieser Unterkunft auf andere Aufnahmestationen des Kreises verteilt.

Die Hilfestellungen, die durch das Integrationsbüro für Hilfesuchende erbracht werden, bietet das Sozialamt der Gemeinde ebenso für Bürger an.

Freude über Sachspenden

Nicole Verclas und Anne Ashour-Leidinger haben es sich zum Ziel gemacht, so viele Projekte und Aktionen wie möglich eher über Spenden als über staatliche Mittel zu finanzieren. So freuen sich die Integrationsbeauftragten und der Ortsverband auch über Sachspenden wie Fußbälle und Volleybälle. Auch andere Spenden werden gerne angenommen.

Bei der Vorstellung der aktuellen Situation lobte der Ortsvereinsvorsitzende Jens Rebmann die engagierte Arbeit der Beauftragten und hält fest, dass deren Arbeit ein wichtiger Baustein zu einem guten Zusammenleben sei. Mit der Flüchtlingshilfe der Kirchen, freiwilligen Patenschaften der Ketscher Bürger und das Engagement der Vereine könne eine Integration in unsere Gemeinschaft weiterhin erfolgreich gelingen. Allerdings sei die Situation in Ketsch eine etwas andere als in den großen Städten, aber man gehe aktuell mit gutem Beispiel voran. Als wichtige Voraussetzung bliebe weiterhin der beidseitige Respekt, Verständnis und das Einhalten von Regeln und Gesetzen, teilt der Ortsverein mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018