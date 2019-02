Retter nehmen ihren ersten Dienst auf

Ketsch/Hockenheim.Ketsch ist ab sofort offizieller Rettungsstandort: Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat pünktlich zum Monatsbeginn ihre neue Wache in der Anhalter Straße 5 im Gewerbegebiet Süd in Betrieb genommen. Um 6.30 Uhr trat am Freitag die erste Frühschicht ihren Dienst an, teilte die Hilfsorganisation mit.

Rund um die Uhr wird dort zukünftig an 365 Tagen im Jahr ein Rettungswagen samt Besatzung in Bereitschaft gehalten. Zusätzlich ist tagsüber von 8 bis 20 Uhr ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) samt Arzt vor Ort, welches in Kooperation mit der Schwetzinger GRN-Klinik bemannt wird und den dort stationierten NEF ergänzen soll.

Die Rettungskräfte sollen vor allem den Bereich in Richtung Hockenheim abdecken, für den ein externer Gutachter einen erhöhten Bedarf festgestellt hatte. In der gesamten Region werden seit einigen Monaten die Strukturen im Rettungsdienst optimiert, weil die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist von 15 Minuten bisweilen nicht eingehalten werden kann.

„Der Standort am Ortsrand von Ketsch liegt verkehrsgünstig“, erklärte Wilhelm Salch, Regionalvorstand der Johanniter in Baden, die Wahl für das ehemalige Autohaus. Auch Patienten in der Enderlegemeinde würden von dem zusätzlichen Angebot profitieren. Auf ihrer Wache werden die Retter allerdings nicht für Behandlungen zur Verfügung stehen können: Die Einsatzfahrzeuge sind dort nur stationiert und regelmäßig auf Einsätzen unterwegs. „Bürger sollen deshalb im Ernstfall immer den Notruf unter Telefon 112 wählen. Die Leitstelle hat dann den Überblick, wo sich die Rettungs- und Notarztwagen gerade befinden, und schickt die schnellstmögliche Hilfe“, so Johanniter-Vorstand Wilhelm Salch. Bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen gibt es darüber hinaus die Notdienste der örtlichen Krankenhäuser.

Umbauarbeiten laufen noch

Noch sind in dem Gebäude die Handwerker tätig, weil neben der bereits nutzbaren Fahrzeughalle auch die Ruhe- und Aufenthaltsräume, eine Küche, Sanitär- und Duschanlagen sowie Lagerflächen auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Auch Heizung und Elektrik lässt die Hilfsorganisation austauschen. Im Sommer wollen die Johanniter dann bei einem Tag der offenen Tür ihre neue Rettungswache der Öffentlichkeit vorstellen. beju

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.02.2019