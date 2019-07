Rhabarber auf der Dachterrasse

Ketsch.Den Kindern den Blick für die Umwelt öffnen und dies mit einem so schönen Hochbeet sei etwas, worüber sich die Gemeinde Ketsch besonders freue, sagte Amtsleiter Ulrich Knörzer auf der Dachterrasse im neuen Hortgebäude der Alten Schule.

Dort durften die Vertreter des Vereins Postillion, Lars Kunitsch, Sebastian Church, Claudia Schwarzmeier und die Hortkinder ganz offiziell das von der Town & Country Stiftung gesponserte moderne Hochbeet in Empfang nehmen. „Es ist schön geworden und die Lage ist perfekt. Wir freuen uns, dass unser Spendenangebot angenommen und so liebevoll umgesetzt wurde“, betonte Gerhard Kirch als Botschafter der Stiftung. In den vergangenen Wochen haben die Hortkinder fleißig mitgeholfen, das Hochbeet aufzubauen und zu befüllen. Sie durften Wünsche für die Bepflanzung äußern, die gerne berücksichtigt wurden. Und: Die Hortkinder pflanzten selbst ein. „Ich freue mich besonders über den Rhabarber, denn ich möchte mal sehen, wie der wächst. Mir schmeckt der auch“, erklärte Tatjana (10).

„Die Kinder haben sich für Tomaten, Kohlrabi, Gurken, Paprika, Rhabarber und Erdbeeren entschieden. Außerdem gibt es Kräuter im Beet, damit wir später selbst Kräuterbutter herstellen können“, ergänzte Sebastian Church. Frei nach dem Motto „Versuch es mal!“ konnten die Hortkinder in der Gestaltung und Umsetzung ihren Ideen freien Lauf lassen und die kleinen zarten Pflänzchen werden sicher gehegt und gepflegt. Die Freude über die erste eigene Ernte wird sicher groß sein, wenn man so fleißig mitgewirkt hat und selbst angebaut schmeckt einfach besonders gut. csc

