Ketsch.Die Natur erwacht, die Tage werden länger und die Menschen streben ins Freie. Der perfekte Zeitpunkt für die Aktiven der Lokalen Agenda, endlich das Projekt „Karl-Ludwig-See“ zu vollenden und die Informationstafeln, an denen lange Zeit gearbeitet wurde, aufzustellen. Wie Sprecher Gernot de Mür in der jüngsten Sitzung betonte, plane man, im späten Frühjahr eine offizielle Einweihung der Stelltafeln, die vom „verschwundenen See“ erzählen werden.

Nun gehe es nurmehr darum, einen für alle Beteiligten geeigneten Termin zu finden. Besonders freuten sich die Aktiven, bereits einen ersten Blick auf das Begleitheft zu werfen, welches Texte von Robert Fuchs enthalten wird sowie die Beschreibung der Informationstafeln. Auflage, Preis und das Design waren Gesprächsthema der Sitzung.

Der Frühling bringt aber noch mehr zu Tage: So wird sich die Lokale Agenda wieder beim Ferienprogramm engagieren. Sie legte den 30. Juli als Veranstaltungstag fest. Wie immer geht es auf die Rheininsel. Zuvor lädt der Naturerlebnistag am 5. Mai ein, das eigene Umfeld zu erkunden. Geplant ist gemeinsam mit Nabu, BUND, dem Umweltstammtisch und den Naturfreunden einen Rundgang über die Rheininsel für Interessierte anzubieten. Im Fokus soll dann die Vernetzung in der Natur, die Zusammenhänge und die Auswirkungen stehen. Vielleicht kann dann auch schon eine neue Informationssäule der Lokalen Agenda zum Einsatz kommen.