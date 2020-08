Rheinufer säubern

Ketsch.Wer am Rheinufer in Ketsch spazieren geht, dem wird wahrscheinlich ab und zu ein Satz durch den Kopf gehen: „Ganz schön dreckig hier.“ Durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Alltagsleben der Menschen ist das Müllaufkommen auch an deutschen Gewässern deutlich gestiegen, teilen die Grünen mit. Die Ursachen seien der deutlich gestiegene Online-Handel, Essen und Trinken „to go“ sowie stark geforderte kommunale Müllentsorger.

Der Ortsverband habe dieses Problem erkannt und unterstützte die RhineCleanUp-Initiative, die am Samstag, 12. September, eine große Müllsammelaktion am Rhein von der Quelle bis zur Mündung veranstaltet. 2019 hätten sich in 113 Kommunen rund 200 Gruppen am RhineCleanUp beteiligt. Über 20 000 Menschen, verteilt auf die Rheinlänge von insgesamt 1233 Kilometern, hätten 170 Tonnen Unrat gesammelt.

Plastik hält sich jahrzehntelang

„Die Verschmutzung des Ketscher Rheinufers ist ein echtes Problem, vor allem Plastikmüll braucht lange Zeit, um biologisch abgebaut zu werden. Plastiktüten und PET-Flaschen treiben Jahrzehnte in Flüssen und Meeren und gefährden das Leben von Tieren und Pflanzen,“ sagt Nikolaus Eberhardt, Sprecher der Grünen. Die Helfer treffen sich um 10 Uhr an der Panzerrampe am Ketscher Rheinufer. Müllsäcke und Greifzangen werden vom Veranstalter gestellt. zg

