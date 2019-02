Ringerfasching ist zurück

Ketsch.Der Kraftsportverein wartet mit einer närrischen Nachricht auf: Mit dem Ringerfasching zum Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, kehrt ein Klassiker in den Faschingskalender zurück. Der KSV bittet ab 19.19 Uhr in die Rheinhallengaststätte. Faschingsbegeisterte erwartet eine bunte Party mit Getränkespezialitäten, Überraschungen und Live-Musik von „Beyond this Summer“. Ein ausgelassenes Feiern zu einer SchmuDo-Party mit Tradition dürfe erwartet werden, heißt es von Vereinsseite. Karten im Vorverkauf gibt es bei Zoofachhandel Kehrer, Ketscher Haartreff, Restaurant Odysseus, Bäckerei Flörchinger und Art of Copy. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019