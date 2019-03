Roastbeef mit Kräuter-Parmesan-Kruste

Ketsch.Weber ist Kult – das ist nicht erst bekannt, seit die Grillmeister von Küche und Wohnen Keilbach, Thomas Leiser und Ulf Pfeiffer, beim Angrillen erfolgreich in die Saison gestartet sind und ihre Gäste nach allen Regeln der Grillkunst verköstigt haben. Nun geht es in die zweite Runde: Die Termine der Kochschule stehen fest und unter www.wohnmarkt-keilbach.de kann sich jeder angehende Grillexperte und solche, die es längst sind, anmelden.

Wie klingt das? Lachs vom Zedernholz mit Dijon-Mayonnaise dazu Tomaten-Brot-Salat; Roastbeef am Stück mit Kräuter-Parmesan-Kruste, Wurzelgemüse und gefüllte Grillkartoffeln; Beer Can Chicken als Fingerfood; gegrillte Banane. Genau, das klingt klasse – allerdings ist das Liveerlebnis aus Vorspeise, Hauptgang, Snacks und Dessert noch um Längen besser, wenn die Weber Grill-Akademie am Mittwoch 10. April ab 17.30 Uhr zur Zusammenkunft bittet. Für 99 Euro pro Person inklusive Getränke wird dazulernen und speisen ein einziges Vergnügen.

Die Termine der Kochschule Keilbach stehen bis Ende November fest, wenn zum Thema „Winter-Grill“ unter anderem Schweinkoteletts mit Apfelchutney, Bacon und Rosenkohl-Spieße auf den Weber kommen. Und natürlich kann man einen Kochkursgutschein auch erwerben und so einen unvergesslichen Abend, der lecker in Erinnerung bleibt, verschenken.

Keilbach bietet die volle Grill-Gelegenheit, denn die neuen Weber Modelle lassen sich nicht nur begutachten, sondern auch käuflich erwerben. Die Aktion bis einschließlich heutigen Samstag besagt, dass beim Kauf eines Weber GBS Gas- oder Holzkohlegrills der GBS Geflügelhalter aus Edelstahl und das passende Gewürz-Set obendrauf gratis noch dazukommt. Die kostenlose Zugabe hat einen Wert von nicht ganz 80 Euro. Und – Schnäppchenjäger angeschnallt – beim Abverkauf der alten Weber Modellreihe sind satte Rabatte inbegriffen.

Scharnier mit Federzug

Die neuen Modelle machen derweil nicht weniger Spaß: So ist beispielsweise die Weber-Genesis-II-Serie komplett umgestaltet worden und kommt mit zahlreichen Neuheiten daher. Auch den Master-Touch-Premium-Kugelgrill hat Weber überarbeitet. Statt des bekannten Tuck-Away-Deckelhalters gibt es nun ein Scharnier mit Federzug. Der Deckel kann aber weiterhin komplett abgenommen werden, um etwa Zubehörteile wie Rotisserie- oder Pizzaaufsätze einzusetzen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019