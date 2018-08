Römische Weinstraße ausgiebig erkundet

Ketsch.Der Jahresausflug des Bundes der Vertriebenen führte zum zweiten Mal acht Tage an die Römische Weinstraße. Die Gemeinde Leiwen im Moseltal traf als Ziel genau den Geschmack der Reisegruppe mit insgesamt 57 Personen. Und damit hatte der Vorsitzende des BdV der Enderlegemeinde, Herbert Hüpsel, eines der schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands auserkoren.

Die Ketscher Reisenden begaben sich auf zwei Tages- und zwei Halbtagestouren. Bei der Halbtagesfahrt nach Saarburg mit Stadtführung widmete sich die Ketscher Abordnung auch dem fast 20 Meter hohen Wasserfall und der römischen, neun Meter tiefen Staustufe.

Ziel der ersten Ganztagesfahrt war der Erlebnispark Daun in der Eifel. Mit dem Omnibus ging die Fahrtacht Kilometer durch den Park. Wegen der großen Hitze waren allerdings wenig Wildtiere zu sehen.

In Trier mit seinen Sehenswürdigkeiten weilte die Gruppe ebenfalls einen Tag. Dort ging es gleich auf ein Schiff mit einer einstündigen Moselfahrt. Nach der Schifffahrt gab es eine Stadtrundfahrt mit Reiseleitung, ehe ein Fußmarsch durch die viertgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz, die den Titel als älteste Stadt Deutschlands für sich beansprucht, auf dem Programm stand.

Durch die Eifel vorbei an Burgen und Maaren führte der Halbtagesausflug, bei dem ein Halt am Weinfelder Maar für die dortige Kapelle gemacht wurde. Nächstes lohnendes Ziel war die Glockengießerei in Brockscheid. „Fest gemauert in der Erden...“ – dort kam nicht zuletzt den Teilnehmer das Gedicht von Friedrich Schiller „Das Lied von der Glocke“ in den Sinn. An der Reise nahmen auch zahlreiche Nichtmitglieder teil. Und am Ende der Tour waren sich die Teilnehmer einig: „Unser Vorsitzender Herbert Hüpsel hat wieder ein optimales Reiseziel ausgewählt.“ zg

