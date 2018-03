Anzeige

Ketsch.Im vereinseigenen Holzkistel stellte ASV-Vorsitzender Günter Perner bei der Begrüßung der Neumitglieder zunächst den Verein mit seinen Räumlichkeiten am Anglersee vor. Dabei erläuterte er die Einzelgruppierungen sowie die vielfältigen Jahresaktivitäten bis hin zum Backfischfest. „Es gibt ein Füllhorn an Tätigkeiten, bei denen sich Neumitglieder gern beteiligen können“, so der Vorsitzende.

Vor allem interessierte die anwesenden erfahrenen Angler, welche Wünsche und Erwartungen Neumitglieder an die Schulungsnachmittage hätten. Erwünscht waren: Empfehlungen zur Grundausstattung, Vermittlung von Grundkenntnissen beim Umgang mit der Angel, beim Knüpfen von Knoten und zur Feedermontage.

Jens Fritscher berichtete über seine Erfahrungen beim Kauf von Rollen und Ruten und machte deutlich, nicht das preiswerteste Angebot zu nehmen: „Eine funktionierende Rolle mit gut einstellbarer Bremse gehört zur Grundausstattung“. Genauer ging er auf die Feederrute ein, die praktische Anwendung erfolgte dann im Außenbereich des Holzkistels und am Anglersee. Manfred Fritscher vertiefte die Informationen zu Angelgerätschaften und informierte über die Anwendung von Ködern in Form von Maden, Würmern, Partikelfutter, Mais und Boilies.