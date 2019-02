Rosen von Kandidaten

© Ober

Ketsch.Die Gemeinderatskandidaten der SPD überraschten die Kunden eines Supermarktes mit roten Rosen. Vier Bewerber um einen Sitz im Rat wünschten den Bürgern so einen guten Tag – darunter Gemeinderat und Sprecher des Seniorenbeirats Gerhard Waixler, Anette Drexler, Sprecher des Jugendbeirats Moses Ruppert und Sandra Reiff.

Die vier Blumenverteiler stellten sich vor und luden die Ketscher ein, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Die Rosen, die verschenkt wurden, fanden reißenden Absatz. Einige wollten wissen, wie sie am besten in Kontakt mit den Gemeinderäten der SPD treten könnten, um Fragen zu aktuellen Themen zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei verwiesen die Sozialdemokraten auf die Mittwochsgespräche, die einmal monatlich stattfinden. zg

