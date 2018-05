Anzeige

Ketsch.Rudolf Haas zog nach zehnjähriger Vorstandstätigkeit bei der Turn- und Sportgemeinde Bilanz und hob unter anderem die Totalsanierung der Laufbahn im Jahr 2013 hervor. Der Verein werde im Januar 2019 schuldenfrei sein, sagte Rudolf Haas bei der Mitgliederversammlung im TSG-Clubhaus.

Er wies auf die Überalterung des Vorstands hin: Drei Vorstände sind älter als 60, zwei davon über 70 Jahre. Außerdem ist seit Jahren der Posten des Finanzvorstands nicht besetzt, er wird von Rudolf Haas mitverwaltet. Er appellierte an die Mitglieder, den Vorstand zu unterstützen, zum Beispiel durch die Mitarbeit von zwei Stunden in der Woche, ohne formal dem Vorstand anzugehören. Die Datenschutzverordnung der EU bringe viel Bürokratie mit sich. Und für den Vorstand gelte es nun, den Verein neu auszurichten und für die Zukunft fit zu machen.

Nach mehreren Wasserrohrbrüchen in der Hauptzuleitung sei in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine neue Wasserzuleitung verlegt worden, führte Ralph Oswald aus, der im Vorstand für die Baulichkeiten zuständig ist. Der gesamte Baubestand sei in Eigenleistung vermessen worden. Für das Spätjahr sei die Erneuerung der Flutlichtanlage vorgesehen.