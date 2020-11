Rückkehr ins Haus ein Herzenswunsch

Ketsch.„Es ist etwas, was man wirklich niemand wünscht“, sagt Karin Sommer-Groß noch immer tief bewegt, bei einem Vor Ort Termin an der Stelle, an der für sie und ihre Familie am 23. April ein Alptraum schlimme Wahrheit wurde. Sie war gerade an ihrem Arbeitsplatz im Johanneskindergarten, als sie der Anruf erreichte, dass in der Neurottstraße das Haus in Flammen stand, dass ihr Mann 1964 mit

...