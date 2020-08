Rücksicht bei offenen Fenstern

Die Hitzewelle hat die Region im Griff. Und auch wenn das Wochenende eine Verschnaufpause bieten könnte, stehen noch einige hochsommerliche Nächte bevor. Für viele Menschen ist das eine tolle Sache – besser als die nasse Kälte des Winters. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Wegen Corona fällt bei vielen der Urlaub flach. Die Freibäder und Seen bleiben geschlossen oder öffnen nur für eine kleine Anzahl an Besuchern. Und nicht nur das Backfischfest ist Corona zum Opfer gefallen, sondern auch fast alle anderen Veranstaltungen.

Kein Wunder, dass viele Menschen mit Freunden zu Hause sitzen und feiern – bei offenem Fenster, auf dem Balkon oder im Garten. Doch wenn die Nachbarn schlafen wollen – vielleicht weil sie am Wochenende arbeiten müssen – dann kollidieren die Interessen. Denn bei der Hitze müssen viele mit offenem Fenster schlafen, anders sind Haus oder Wohnung kaum noch zu kühlen.

Und dann kann das, was unter normalen Umständen nicht gestört hätte, anstrengend werden: Die dritte Wiederholung von „Atemlos“ aus den Boxen etwa. Deshalb: gegenseitig Rücksicht nehmen. Es möglichst gelassen ertragen, wenn der Sommer genossen wird, aber auch daran denken, dass nicht jeder in Feierlaune ist. Bald ist ja wieder Winter – dann werden die Fenster geschlossen und so manches Problem löst sich von selbst.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020