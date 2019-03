Rücksichtnahme soll gestärkt werden

Ketsch.Was mit dem Begriff „Lokale Agenda 21“ im Jahr 1999 begann, hat sich in 20 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte an Projekten entwickelt. In der jüngsten Sitzung der Lokalen Agenda erläuterte Sprecher Gernot de Mür noch einmal die geplanten Aktivitäten im Jubiläumsjahr.

Zunächst ging es um die Vorbereitung des Workshops „Was ist fair?“, der im Rathaus stattfand. Gernot de Mür stellte

...