Rüttelplatte und Anhänger gestohlen

Ketsch.Zu zwei Diebstählen ist es am Wochenende in der Enderlegemeinde gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 4. Juli, 13 Uhr und Montag, 8. Juli, 11 Uhr, einen einachsigen Anhänger mit blauer Plane, mit dem amtlichen Kennzeichen MA-K 1179, der in der Sachsenstraße/Ecke Vorpommernstraße abgestellt war. Der Anhänger hatte einen Wert von zirka 2000 Euro und war teilweise mit Bauschutt gefüllt.

Der zweite Vorfall ereignete sich auf der Baustelle in der Thüringer Straße/Ecke Sachsenstraße. In der Zeit zwischen Freitag, 5. Juli, 16 Uhr und Samstag, 6. Juli, 8 Uhr wurde eine 750 Kilogramm schwere Rüttelplatte des Fabrikats „Bobcat“ im Wert von rund 10 000 Euro entwendet.

Die Ermittler des Polizeipostens Ketsch gehen derzeit davon aus, dass der Diebstahl der Rüttelplatte mit dem Diebstahl des Anhängers in Zusammenhang stehen könnte und prüfen, ob der Anhänger zum Abtransport der Rüttelplatte verwendet wurde, so die Polizei. Zeugen der Diebstähle und Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Ketsch unter 06202/6 16 96 zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.07.2019