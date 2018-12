Rumba, Qigong oder Boogie-Woogie

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten im kommenden Jahr viel Neues. Hier gibt es eine Übersicht der rhythmischen Kurse:

Wirbelsäulengymnastik: Dieser Kurs zeigt ab Dienstag, 8. Januar, 17.05 bis 18.05 Uhr hilfreiche Übungen zur Vorbeugung und Behandlung von Rückenbeschwerden.

Qigong: Die bewährte chinesische Bewegungsform soll die Selbstheilungskräfte aktivieren. Die Teilnehmer lassen sich ab Dienstag, 8. Januar, von 18.10 bis 19.10 Uhr durch sanfte Bewegungen, Atemübungen und Meditation zu mehr Entspannung, innerer Ruhe und Gelassenheit hinführen. Beide Kurse leitet die Sportwissenschaftlerin und -pädagogin Christiane Glock im Haus der Begegnung, Kolpingstraße 12.

Standard- und Lateintanz: Die Tanzfreunde Ketsch bieten außerdem einen Workshop für Wiedereinsteiger auf Bronze/Silber Niveau an. Unterrichtet werden die Tänze Discofox, Rumba, ChaChaCha und Langsamer Walzer. Der erste Workshop besteht aus sechs Einheiten zu je 75 Minuten und findet jeweils mittwochs ab dem 9. Januar von 19 bis 20 Uhr im Ferdinand Schmitt Haus in Ketsch statt. Je nach Interesse folgt danach ein zweiter Workshop. Zudem bieten sie mittwochs ab dem 9. Januar von 20 bis 21.30 Uhr einen Kurs für Fortgeschrittene auf Tanzkreis-Niveau an. Dieser besteht ebenfalls aus sechs Einheiten zu je 75 Minuten. Je nach Interesse folgt danach ein zweiter Workshop mit weiteren sechs Einheiten. Dagmar und Stefan Ball werden außerdem für Anfänger, die sich für den Gesellschaftstanz interessieren, einen Einführungskurs durchführen. Beginn ist der dienstags, 15. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr.

Boogie-Woogie: Dieser Workshop richtet sich an alle Tänzer, die zu mitreißender Boogiemusik tanzen wollen. Mit dem (Sechser)-Grundschritt und leicht erlernbaren Figuren werden sich Interessierte schnell auf jeder Tanzfläche wohlfühlen. Der Kurs findet jeweils samstags, 12., 19., 26. Januar und am 2., 9., 16. Februar, 12 bis 13.30 Uhr in der Alten Schulturnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße statt. Anmeldung als Paar gewünscht.

Linedance: Interessierte können ab Samstag, 12. Januar, an einem Workshop für Anfänger von 10 bis 11.30 Uhr teilnehmen. Er besteht aus sechs Einheiten zu je 90 Minuten. Darauf folgt ab Samstag, 9. März, zu den genannten Zeiten, ein weiterer Kurs, um das Erlernte zu festigen. Beide Workshops werden von der Sportwartin Sandra Hanisch und Trainer Adam Feige geleitet. zg

