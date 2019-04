Rund 170 Schützen aus ganz Deutschland

Ketsch.Die Ketscher Feldbogen freuen sich, an Ostern Schützen aus der gesammten Bundesrepublik begrüßen zu dürfen. Die ersten der rund 170 Bogenschützen des bis auf den letzten Startplatz belegten 29. Enderleturniers werden schon am heutigen Donnerstag anreisen, um das Ambiente und die Geselligkeit am Lagerfeuer und im Vereinsheim zu genießen, schließlich sind die Ketscher Feldbogen dafür bekannt, ein Turnier auszurichten, an dem es an nichts fehlt.

Bei dem üppigen kulinarischen Angebot von Wildgulasch, Spargelgemüse oder Pfannkuchen und der Party über das gesammte Wochenende hinweg könnte das Bogenschießen für die Aktiven auch schnell zur schönsten Nebensache werden. Doch am Ostersamstag ab 10 Uhr treffen sich die 170 Bogenschützen im Wäldchen „Entenpfuhl“, um ihren ersten von drei möglichen Pfeilen pro Ziel, „abzulassen“. Insgesamt werden 30 3D-Tierscheiben (Reh, Bär, Tiger, Luchs, Wildschwein zum Beispiel) aufgestellt, die jeder Schütze schießen muss. Trifft der erste Pfeil das „Kill“, also Herz oder Lunge, dann bekommt der Schütze 20 Punkte. Trifft der zweite Pfeil sind es noch 14 Punkte, beim dritten Pfeil sind es acht. Wird das Tier nur „verletzt“ (restlicher Körper), bekommt der Schütze für den ersten Pfeil 16 Punkte, für den zweiten Pfeil zehn Punkte und für den dritten Pfeil vier Punkte.

Abgesperrten Bereich meiden

Sonntags wird dann die tratitionelle „Hunterrunde“ (Jägerrunde) geschossen, was bedeutet, dass jeder Schütze nur einen Pfeil zur Verfügung hat, um das jeweilige Ziel zu treffen. Auch in dieser Runde wird auf die 30 3D-Ziele geschossen. Die 3D-Tierscheiben bestehen aus einem speziellen Kunststoff, der oft auch zu Fantasietierscheiben wie Drache, oder Dinosaurier und dergleichen verarbeitet wird.

Die Besucher und Spaziergänger werden gebeten, den abgesperrten Bereich, der durch rot-weißes Band gekennzeichnet ist, zu meiden – dies dient zur eigenen Sicherheit. Alle seitlichen Wege, die in den Wald führen und von Fußgängern und Hundebesitzern gerne genutzt werden, werden für das Osterwochenende gesperrt sein. Die Hauptwege allerdings werden wie gewohnt begehbar sein und führen zum Dopingstand, wo sich Schützen und Fußgänger vom Feldbogenteam gerne bewirten lassen können. Am Dopingstand bekommen Interessierte alle Fragen beantwortet. Es wird auch beschildert sein, sodass sich die Besucher sicher fühlen können. Geschossen wird immer in Richtung Waldesinnern, weg von den Waldwegen. zg

